Venezia-Napoli, elenco convocati: fuori Tuanzebe, recupera Ospina

Il Napoli parte per Venezia e lo fa con tre assenze importanti oltre alle altre già registrate: come confermato anche da Luciano Spalletti, restano a casa Axel Tuanzebe e Adam Ounas, i due azzurri che avevano avuto qualche problema fisico negli ultimi giorni. Out anche l'infortunato Hirving Lozano. Confermata la presenza di Ospina, rientrato solo ieri agli allenamenti dopo la nazionale.

L'elenco completo dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.