Venezia-Napoli, Spalletti: «L'Inter è davanti ma noi ci siamo»

La serie A torna in campo. E Luciano Spalletti torna a Venezia, dove tutto cominciò. Con un pensiero ossequioso per Maurizio Zamparini, scomparso nei giorni scorsi.

La serie A

«Mi sembra che sul mercato l’Inter sia stata la più brava a prendersi le quote del condominio del campionato. Poi ce ne sono altre brave dietro, ma l’Inter ha portato a casa la possibilità di stare più comoda delle altre».

La stagione

«Momento decisivo della stagione? Ci possono essere momenti in cui sembra tutto più difficile, come è capitato a noi qualche mese fa, ma qualsiasi situazione ci fosse in classifica il Napoli deve fare il Napoli. Siamo costruiti per provare a vincere qualsiasi partita. È fondamentale avere un numero di calciatori a disposizione sufficiente per tutte queste gare, ma ormai la normalità è giocare spesso, non è più un’eccezione».

La squadra

«La squadra l’ho sempre vista in condizione, però siamo stati costretti a giocare spesso con gli stessi calciatori e siamo andati in difficoltà per un po’. Ma non ci siamo mai persi fuori dal campo. Ora è importante guardare oltre, avere ambizione di superare qualsiasi ostacolo».

Il mercato

«Non vedevo l’ora che finisse il mercato per poter riabbracciare tutta la squadra. Si ha sempre il dubbio che qualcuno possa andare via o possa arrivare qualcun altro. Ma abbiamo le carte in regola per giocarci la partita di domani, che resta un appuntamento difficile, e per migliorare quanto fatto fin qui».

La partita

«Il Venezia è un avversario forte: una squadra di qualità e un allenatore che sa fare il suo mestiere. Il viaggio particolare verso lo stadio può distrarti, ma la squadra lo sa che sarà una partita vera. Tra Venezia e Inter, la partita tosta è quella di domani».

Gli infortuni

«Abbiamo sempre avuto difficoltà con la rosa, anche oggi. Non abbiamo tutti a disposizione, anzi, ci mancano diversi calciatori. Ma siamo sempre andati avanti: c’è un numero di calciatori sufficienti per poter fare la nostra partita domani. Dobbiamo solo fare attenzione a quella che sarà la nostra prestazione: se non siamo primi in classifica è perché abbiamo perso partite che mentalmente potevano essere più abbordabili. È qui che dobbiamo migliorare».

La formazione

«Osimhen titolare? Con le cinque sostituzioni si fanno valutazioni diverse rispetto a qualche anno fa. Abbiamo fuori Lozano e Ounas, che potevano cambiarci la partita, anche queste sono valutazioni. Senza Koulibaly abbiamo retto bene in difesa e me l’aspettavo viste le qualità di Rrahmani e Juan Jesus, a cui faccio i complimenti. Aspettiamo Kalidou a braccia aperte, merita di vincere la Coppa d’Africa. Mi avrebbe fatto piacere vedere anche Anguissa in finale».

La lista Uefa

«Tuanzebe fuori dalla lista Uefa? È uscito Manolas ed è rientrato Ghoulam, abbiamo fatto una valutazione per questa scelta. Vedremo se avremo scelto bene o male, è un dispiacere aver lasciato fuori Axel, è diventato subito parte della squadra».