Napoli, Tuanzebe si allena da solo: sospiro di sollievo per Ounas

Allenamento al Konami Center per il Napoli di Luciano Spalletti che nella notte ha perso Hirving Lozano. Il messicano, a causa di una lussazione alla spalla subita nell'ultimo match della sua nazionale contro Panama, dovrà essere controllato nuovamente al rientro in Italia. Sotto controllo anche Axel Tuanzebe: l'inglese questa mattina ha svolto lavoro in palestra per lombalgia.

Ore importanti anche per Adam Ounas, che era stato fermato dieci giorni fa dai medici della nazionale algerina per alcuni problemi cardiaci post covid. Come informato dal Napoli, il calciatore algerino ha terminato in queste ore le visite mediche dedicate con esito negativo.