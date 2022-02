Ultimo allenamento per il Napoli di Luciano Spalletti in attesa della partenza di questo pomeriggio verso Venezia, dove domani si tornerà in campo dopo la sosta.

Un match in cui l'allenatore azzurro non avrà a disposizione Axel Tuanzebe: dopo il priblema fisico dei giorni scorsi, l'inglese ha svolto terapie e lavoro in palestra. Resta indisponibile anche Adam Ounas: questa mattina al Konami Center l'algerino ha fatto allenamento personalizzato in campo.