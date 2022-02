Venezia-Napoli, scontro tra l'arbitro Mariani ed Ebuehi

Scontro in campo tra l'arbitro Mariani e il giocatore del Venezia Ebuehi. Alla ripresa del match dopo l'intervallo, intorno al decimo minuto di gioco, c'è stato uno scontro tra i due. Il giocatore ha colpito con la testa il direttore di gara e entrambi sono finiti a terra. Subito in campo i sanitari di entrambe le squadre, anche i medici del Napoli sono intervenuti per assistere l'arbitro che ha perso un po' di sangue dall'orecchio destro. Il giocatore del Venezia è stato soccorso con una evidente bendatura alla testa.

