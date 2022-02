Spalletti, una settimana per l'Inter: «Aspettiamo Koulibaly e Anguissa»

Aveva chiesto una vittoria, Luciano Spalletti, per mostrare a sé stessi che gli errori del passato non si ripeteranno più. «Questa partita conferma la maturità che abbiamo messo in campo, abbiamo portato a casa una vittoria importante e difficile» ha detto subito l'allenatore azzurro a fine gara «Nulla è scontato. E abbiamo giocato anche un discreto calcio a lunghi tratti. Dobbiamo migliorare per servire Osimhen più velocemente, spesso facciamo schiacciare gli avversari».

La sfida di sabato contro la sua ex Inter può valere anche il sorpasso in classifica. «Dobbiamo recuperare ancora calciatori, avere cambi di qualità a mezz'ora dalla fine ci può dare una mano con le cinque sostituzioni. Abbiamo una settimana per poter lavorare in maniera corretta, recuperando anche chi rientra dalla Coppa d'Africa» ha continuato Spalletti a Dazn «Anguissa-Lobotka? Di calciatori bravi ne abbiamo tanti, bisogna vedere come farli coesistere. Dobbiamo essere tutti più squadra, questo ci può dare il vantaggio. Fin qui ha giocato poco anche Demme, uno che costruisce l'azione sempre in maniera giusta».