Inviato a Castel di SangroLa Roma ha alzato il muro per Veretout. Nulla da fare, il Napoli incassa il primo no: il francese non è in vendita, dicono in casa giallorossa. Strategia per alzare il prezzo? Probabile. Di certo, questo significa che è assai difficile che il francese possa rientrare nell'operazione Milik. Non è ancora un affare in dirittura d'arrivo, ma appare chiaro che la Roma ha superato la Juventus. Anche se per il polacco il contratto in bianconero sarebbe assai più vantaggioso. Ieri, però, dal ritiro in Polonia (non si è allenato per una piccola indisposizione), l'attaccante ha avuto contatti con il suo agente: la Juve resta al palo e il rischio di rimanere con un pugno di mosche è alto. Dunque, anche Milik ha aperto alla Roma. Quattro anni a 3,6 milioni di euro. Quelli che voleva dal Napoli per il rinnovo. Il ds Giuntoli ha in pugno Under anche se l'intesa per l'ingaggio non è ancora arrivata perché l'esterno turco ha chiesto più di 4 milioni e il Napoli arriva a poco più di 3. In ogni caso, ieri sera le quotazioni per uno scambio Milik-Under sembrano quelle più probabili. Con piccolo conguaglio a favore del Napoli. E la Juventus? O mette 30 milioni o si convince a inserire uno tra Cuadrado, Bernardeschi e Romero nella trattativa. A questo punto, se non cambia nulla, la fumata bianca è attesa per la prossima settimana.Ecco, dimenticate le certezze di questa estate. C'è un bel rimescolamento di carte, in casa Napoli. Per esempio,: se dovesse arrivare dalla Liga una offerta importante (almeno 50 milioni), il tecnico azzurro non alzerà barricate. E lo stesso, come già raccontato, è per Demme: lo cerca la Fiorentina, ma non solo. Gattuso vuole Veretout, a suo avviso il centrocampista che più gli garantisce duttilità per quello che ha in mente. Zielinski, che ha appena rinnovato, sarà tra le altre cose anche un perfetto vice Mertens nel 4-2-3-1 che ha in mente l'allenatore. Ovvero un trequartista. Dunque, Veretout: per sbloccarsi serve che si muova Mario Giuffredi, il potente agente napoletano che però ha più volte ribadito che il francese resterà alla Roma. In realtà, sa bene Giuffredi che la nuova Roma di Fonseca punta su Veretout e non è facile smuovere le convinzione del tecnico portoghese. Un altro sempre più intoccabile è Elmas che lo scorso anno Gattuso ha immaginato come un vice Insigne nel 4-3-3 e che quest'anno potrebbe davvero fare il salto di qualità. Nonostante non sia stato scelto da lui a gennaio, a centrocampo appare blindato Lobotka mentre dopo Allan andato all'Everton è ai saluti anche Gaetano con destinazione Salernitana.Il punto non è che basta vendere Allan per comprare un altro centrocampista. Vero, sono entrati quasi 30 milioni, ma alle casse azzurre non bastano: per poter andare davvero all'assalto di Veretout servono le cessioni di Milik ma soprattutto di Koulibaly. E in più Ounas (che Gattuso ha inserito in lista di sbarco), Younes (che però non è dispiaciuto al tecnico in questi primi giorni a Castel di Sangro), Machach e così via dicendo. Sfoltire la rosa è obiettivo fondamentale. Dunque, arriviamo all'altro nodo del mercato azzurro, ovvero la cessione del pezzo forte, Koulibaly. Perché il City deve fare i conti, all'improvviso, con la concorrenza dei cugini dello United: già, Ramadani ha fatto sapere agli azzurri che non c'è più solo il Manchester City ma adesso c'è anche il Manchester United. Nessuno è ancora arrivato alla cifra giusta (ci vogliono almeno 80 milioni per far traballare De Laurentiis che ne chiede 10 in più) ma il Napoli non ha fretta. E attende un segnale arrivato dal Psg: siamo pronti, dicono sotto la Tour Eiffel, a fare la nostra offerta. L'impressione è che il City si sia mosso con grande anticipo sul difensore, uomo di un pezzo che ha già dato la sua parola alla società di Guardiola. Chiaro, comincerà a valutare altre offerte solo nel caso in cui i tentennamenti del Manchester City (alle prese con l'operazione Messi) dovessero continuare. E a proposito di ripensamenti, il Sassuolo ieri ha riaperto alla cessione di Boga. «Stiamo facendo delle valutazioni», dice l'ad Carnevali.Due situazioni potenzialmente esplosive. Il Napoli prepara una nuova offerta di rinnovo per Maksimovic e Hysaj, alzando chiaramente la prima proposta che è stata rifiutata. Il club non vuole perderli a zero, quindi dovessero ripetere i loro no al prolungamento, ecco che il club li metterebbe ufficialmente sul mercato. Gattuso li terrebbe anche così ma il Napoli non vuole ripetere le situazione di Mertens e Callejon. Situazioni anche queste che nel giro di pochi giorni vedranno una risposta.