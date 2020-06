LEGGI ANCHE

«Ci aspetta un avversario in grande salute, che ha trovato il proprio equilibrio e che ha grossi stimoli derivanti dalla vittoria in, ma noi cercheremo di essere il solito Verona». Cosìpresenta alla stampa la sfida di domani sera al Bentegodi contro gli azzurri di Gattuso . «Ilè cambiato con l’ottimo lavoro di Rino: hanno grande qualità e un'ottima fase difensiva. Pensano a fare sempre risultato e sono davvero tosti».Il Verona riparte dalla vittoria di sabato nel recupero: «Io speravo ripartissimo così e contro ilho comunque visto molte situazioni nelle quali possiamo crescere dal punto di vista fisico» ha detto Juric . «Ma il nostro obiettivo resta sempre la salvezza, finché non ne avremo la certezza. Ho varie situazioni da valutare, come, Badu, che non giocava da tanto tempo, e, mentre sicuramente giocherà Zaccagni. Dispiace non avere a disposizione Borini per un'espulsione che non c'era».