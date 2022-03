Napoli, col Verona la carica in più: tornano Anguissa e Lozano

Per lo sprint, il lungo sprint per lo scudetto, ci sono di nuovo loro: Anguissa e Lozano. Il messicano, in particolare, ha mostrato tutta la tempra di cui è fatto: anche se non ha pienamente recuperato dal dolore alla spalla, ha deciso di dare fin da domenica sera la sua disponibilità. Il Chucky si è fidato ciecamente dello staff medico e di Spalletti: il dottor Canonico gli ha consigliato di non intervenire chirurgicamente e l'esterno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati