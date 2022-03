Il Napoli vince e risponde agli ultras: «Ecco le coordinate della felicità»

La risposta doveva arrivare sul campo e quella del Napoli è inequivocabile. Gli azzurri si rialzano a Verona nel segno di Victor Osimhen e con una grande prova di gruppo. «Non era una partita semplice. Avevamo voglia di dimostrare di essere ancora lì, di non voler mollare, di crederci ancora» ha scritto in rete Giovanni Di Lorenzo, autore dell'assist per la doppietta del nigeriano. Che in rete ha entusiasmato i tifosi: «Tre punti fondamentali! Siamo ancora in corsa».

Una risposta all'indecoroso striscione veronese apparso poco prima del match in città l'ha data Juan Jesus: «Le coordinate della felicità» ha scritto il difensore brasiliano che sui social ha pubblicato la foto di un abbraccio di squadra. «Lottare fino all'ultimo respiro +3!! Mai mollare» ha scritto Fabian Ruiz, accompagnato da Matteo Politano: «Vittoria fondamentale. Non molliamo di un centimetro. Tutti insieme, ovunque andremo».