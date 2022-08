Spalletti a Verona senza Simeone: Fabian resta a casa per il mercato

Si avvicina la prima trasferta dell’anno con anche la prima lista di convocati della stagione per Luciano Spalletti. Una rosa, quella del Napoli, ancora tutta in costruzione, da capire se sarà la stessa da qui a due settimane, quando il mercato si concluderà. C’è Alex Meret, portiere con la valigia pronta, così come Salvatore Sirigu, il compagno che l’ha affiancato completando il reparto almeno a Verona. Assente Fabian Ruiz, al centro di tante voci di mercato, recupera invece Politano. Manca anche Giovanni Simeone, appena aggregato al gruppo di Spalletti e ex del match di domani, il cui contratto non è stato ancora depositato in Lega.

Questo l’elenco completo:

Meret, Sirigu, Marfella

Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Mario Rui, Olivera

Zielinski, Demme, Lobotka, Elmas, Anguissa

Lozano, Kvaratskhelia, Politano, Osimhen, Ounas, Zerbin