Verona-Napoli, Dazn si dissocia: «Episodio razzista da condannare»

Le ultime ore prima del match tra Verona e Napoli sono state accompagnate dalla critica di tanti personaggi noti e meno noti per il vergognoso striscione che è stato mostrato dai tifosi di casa e che ha fatto il giro del web. Prima del fischio d'inizio, anche dai canali di Dazn, che trasmette in esclusiva il match del Bentegodi, la denuncia contro gli ultras veronesi.

«Noi di Dazn ci dissociamo e condanniamo questi episodi di razzismo. La società del Verona, prima del match di oggi, era in prima linea all'esterno dello stadio per attività in favore della popolazione ucraina colpita dal conflitto contro la Russia, questo è l'unico messaggio di pace che deve passare» le parole della conduttrice Giorgia Rossi prima della gara.