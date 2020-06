Ultimo aggiornamento: 19:25

La sfida tra Verona e Napoli apre, insieme a Spal-Cagliari, il programma del martedì in questa 27esima giornata di serie A. Gli scaligeri hanno recuperato sabato scorso la sfida casalinga proprio contro i rossoblù sardi, conquistando tre punti che hanno permesso loro di volare al settimo posto in graduatoria a -1 dal Napoli fresco vincitore della Coppa Italia dopo l'emozionante finale con la Juventus.Sono 26 i precedenti giocati a Verona tra le due compagini in Serie A, con un bilancio sorprendentemente a favore dei padroni di casa, che guidano con 10 vittorie a 9, mentre i pareggi sono 7. È proprio il nulla di fatto il risultato che manca da più tempo, 1-1 nel 1988 con la prestigiosa firma di Maradona per gli ospiti prima del pareggio di Galia per i veneti.1 Silvestri; 13 Rhamani, 24 Kumbulla, 33 Empereur; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 86 Lazovic; 14 Verre, 20 Zaccagni; 10 Di Carmine.A disposizione: 22 Berardi, 96 Radunovic, 7 Badu, 9 Stepinski, 11 Pazzini, 15 Bocchetti, 21 Gunter, 23 Dimarco, 29 Salcedo, 32 Pessina, 98 Adjapong. All. Juric.25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 5 Allan, 4 Demme, 20 Zielinski; 61 Politano, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 34 Younes, 68 Lobotka. All. Gattuso.Pasqua di Tivoli.