Verona-Napoli, Insigne in gruppo: Tuanzebe c'è, Juan Jesus in dubbio

Luciano Spalletti può sorridere, perché a Verona con il Napoli ci sarà anche Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è stato preventivamente conservato ieri dal'allenamento con i compagni, ma questa mattina ha svolto l’intera seduta in gruppo e quindi rilancia la sua candidatura per la partenza di questo pomeriggio verso Verona.

Al Bentegodi rientrerà tra i convocati anche Axel Tuanzebe, in dubbio invece Juan Jesus: il difensore brasiliano al Konami Center ha effettuato personalizzato in campo questa mattina, a causa di alcuni problemi muscolari alla coscia. Malcuit ha svolto lavoro in palestra, terapie per Meret.