Verona-Napoli, finalmente in campo! Domani in vendita i biglietti a 25 euro

Come informato dal club azzurro attraverso i suoi canali ufficiali, saranno in vendita a partire da domani, martedì 9 agosto 2022, i biglietti per Hellas Verona-Napoli, prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto 2022 alle 18:30 allo stadio Bentegodi. La prima gara della nuova stagione della squadra di Luciano Spalletti sarà aperta anche ai tifosi azzurri in trasferta: il prezzo dei tagliandi sarà di 25,00 €.

Come da Determinazione 27/2022 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 03/08/2022 la vendita dei tagliandi per il settore “ospiti”, “Curva Nord superiore”, avverrà esclusivamente ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della “SSC Napoli”.