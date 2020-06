LEGGI ANCHE

Il primo a parlare dopo la vittoria di Verona è il capitano Lorenzo Insigne , protagonista del suo: «Sapevamo sarebbe stata complicata, ci sta soffrire qui ma siamo stati bravi a difenderci e a volere la vittoria a tutti i costi» ha detto il napoletano. «Il gruppo è unito,ci ha dato la giusta grinta, conta tantissimo per noi, la sua impronta già si vede e possiamo crescere ancora. Oggi chi è entrato si è fatto trovare pronto, solo così possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Oggi faceva caldissimo, ma fino al fischio finale bisogna correre sempre».Le richieste societarie sono state accolte al meglio, allora. « De Laurentiis ha ragione, sono tutte finali. Non so se sia impossibile o meno rincorrere la, ma dobbiamo dare tutto fino alla fine» ha continuato il capitano azzurro a Dazn. «Abbiamo fatto danni a inizio stagione, stiamo provando a metterli a posto. Involevamo la vittoria a ogni costo, dobbiamo continuare su questa strada».