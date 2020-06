LEGGI ANCHE

«Ilha vinto con due calci piazzati, ma noi siamo stati bravi». Ivan Juric non ci sta, il suosconfitto poteva meritare altro: «La squadra mi è piaciuta molto, anche se dovevamo far gol. Abbiamo arginato bene l'avversario, meritavamo un altro risultato. Gol sbagliati? Non è facile per i miei giocare contro calciatori comee Di Lorenzo, sono soddisfatto di quanto hanno fatto i miei».Continua però la corsa all': «Il calendario ravvicinato mi spaventa, abbiamo già tanti infortunati e non so come andrà a finire, ci troviamo in una situazione strana e proveremo a recuperare gli infortunati. Dobbiamo essere al massimo per competere in questa categoria, con ritmi alti e anche con rischi, ma per farlo devo avere una squadra fisicamente a posto, altrimenti è difficile» ha continuato a Dazn. «Gol di Milik ? È colpa nostra, sapevamo di non dover abbassare la linea in quel caso, dovevamo fare di più.è un uomo vero, ha passato un brutto momento ma sono contento per lui. Sta facendo benissimo a, una squadra con una mentalità vincente».