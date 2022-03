Verona-Napoli, messaggio gialloblù: «Condanniamo incitamento all'odio»

Dopo le tante chiacchiere della mattinata, anche l'Hellas Verona ha voluto dire la sua sullo striscione vergognoso apposto dai propri tifosi a indirizzo degli ultras del Napoli e della città, prima del match di oggi. «Hellas Verona FC si fa portavoce, oggi come sempre, di un messaggio di pace, condannando qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare - in qualsiasi forma e misura - incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione» si legge dall'account Twitter ufficiale dei padroni di casa di oggi, che però nel loro messaggio non citano mai lo striscione choc scomparso nella notte.

