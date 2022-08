Verona-Napoli, omaggio a Garella: sarà indossata una maglia speciale

È scomparso la scorsa settimana Claudio Garella, indimenticato portiere italiano che avrebbe vissuto oggi la "sua" partita speciale con in campo Verona e Napoli, le due squadre con cui aveva giocato e vinto anche lo scudetto. I padroni di casa, per l'occasione, indosseranno una maglia-ricordo speciale: «Oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu. Oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te, dentro alla maglia, sulla pelle. Oggi è per te, Claudio! si legge dagli account social dell'Hellas.

Oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu.



Oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te, dentro alla maglia, sulla pelle.



Oggi è per te, Claudio! #CiaoGarellik pic.twitter.com/NQRJFsCrfF — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) August 15, 2022