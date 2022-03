Napoli, Insigne si allena da solo: Tuanzebe c'è, Juan Jesus si ferma

Non solo Alex Meret, il Napoli incrocia le dita anche per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, come raccontato dal sito ufficiale del club, questa mattina ha svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo. Un piccolo rallenamento sulla tabella di marcia settimanale, dunque, in attesa di capire se Insigne sarà riconfermato dal primo minuto anche domenica a Verona.

La bella notizia arriva da Axel Tuanzebe, il difensore inglese che oggi ha svolto lavoro l’intera seduta in gruppo dopo un mese e oltre lontano dai compagni. Malcuit continua il lavoro in palestra, stop anche per Juan Jesus: il difensore brasiliano ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia da valutare in vista di Verona.