Verona-Napoli, Spalletti a Dazn: «Un ko qui fatale per lo scudetto»

«Oggi è fatale? Se perdi oggi, poi dipenderà soprattutto dagli altri» dice Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che prima del match del Bentegodi rincara la dose per i suoi: «Se invece fai un grande risultato resti attaccato e può succedere ancora di tutto. Quindi per lo scudetto è fatale. Per il resto poi siamo dentro il nostro campionato, con tutte le difficoltà per restare tra le prime quattro della classifica».

Sperava di partire in campo dal primo minuto, invece si accomoderà ancora in panchina Adam Ounas: «Pensiamo prima di squadra, poi ognuno il suo. Oggi dobbiamo provare a vincere, dopo la sconfitta di domenica scorsa, ripartendo da zero. Faremo tutto il possibile per vincere» ha detto l'algerino ai microfoni di Dazn prima del match.