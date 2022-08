Spalletti gira i complimenti di ADL: «Coi tifosi possiamo divertirci»

«Siamo pronti» aveva detto Luciano Spalletti prima della sfida di Verona contro l'Hellas e ha avuto ragione. I cinque gol azzurri sono il miglior modo per partire in campionato: «Abbiamo fatto valere la qualità superiore che avevamo in campo» le parole dell'allenatore del Napoli a fine gara «I complimenti di De Laurentiis? Bravissimi sono stati i calciatori, sono loro che hanno preparato bene la gara durante la settimana».

Un Napoli subito reattivo, bravo a saper anche reagire alle difficoltà arrivate nel primo tempo. «Ero sicuri che potessimo partire così bene, ho visto la squadra subito carica» le parole del toscano a Dazn «Il gol di Zielinski è un grandissimo gol, Piotr è rammaricato per la scorsa stagione per cui quest'anno sarà diverso. Oggi Lobotka sembrava Iniesta, è stato eccezionale. Tanti calciatori importanti sono andati via, ma Di Lorenzo è il nuovo campionato e quando ha aperto bocca ha detto cose importanti alla squadra per poter cominciare nel miglior modo. Sono abbastanza tranquillo, se riusciremo a coinvolgere anche i tifosi possiamo divertirci un'altra volta».