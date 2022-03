Verona-Napoli, striscione misterioso: Curva Sud contro gli ultras azzurri

Si avvicina Verona-Napoli e non mancano i soliti spiacevoli episodi di rabbia e contestazione tra gli ultras, due tifoserie che non sono mai andate d'accordo e non perdono occasione per offese troppo spesso gravi e discriminatorie, soprattutto all'indirizzo dei tifosi napoletani. Nella serata di ieri, in città, è spuntato uno striscione degli ultras veronesi con le bandiere di Ucraina e Russia e le coordinate della città di Napoli.

Serve poco a collegare il conflitto armato - che in questi giorni sta catalizzando le attenzioni del mondo - con quello che gli ultras di casa vorrebbero con i napoletani. L'ennesimo spiacevole episodio a Verona, con il Bentegodi che invece si prepara alla migliore atmosfera: circa 20mila i tifosi presenti oggi tra cui quasi 2.500 napoletani pronti ad arrivare da ogni parte d'Italia.

Numerosi i commenti sui social. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, su Fb, sottolinea: «il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell'obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista». «Solo per farci capire - conclude De Giovanni - con un plastico esempio a che punto può arrivare l'imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie».