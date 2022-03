Verona-Napoli, i tifosi non si arrendono: settore ospiti azzurro verso il sold out

La sconfitta interna contro il Milan della scorsa domenica potrebbe aver tagliato un po' le gambe e le speranze del Napoli di Luciano Spalletti. Ma, a quanto pare, non quelle dei suoi tifosi: i sostenitori azzurri, infatti, hanno risposto alla grande in queste ore in vista della prossima partita di campionato, a Verona contro l'Hellas di tudor, e il settore ospiti rischia di finire sold out nelle prossime ore.

Fin qui sono infatti già stati venduti quasi 1500 tagliandi ai sostenitori napoletani pronti a tifare al Bentegodi per Zielinski e compagni. Nelle prossime ore saranno in vendita altri biglietti che potrebbero portare al tutto esaurito del settore ospiti. Grande risposta anche per i tifosi di casa con il Bentegodi che si prepara a una delle partite più sentite della stagione per i veronesi, con circa 20mila spettatori.