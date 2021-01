Il Napoli riparte in campionato da Verona. E i numeri degli azzurri in trasferta sono da record: sei vittorie e due sconfitte, 18 i punti conquistati nelle partite esterne (sui 34 totali). In serie A solo il Milan capolista finora ha fatto meglio: otto vittorie e un pareggio per i rossoneri per un totale di 25 punti, l'Inter, seconda in classifica, ha comquistato gli stessi punti del Napoli, 18, in virtù di cinque vittorie e tre pareggi.

Due i ko esterni per la squadra di Gattuso contro Inter e Lazio, arrivati nel giro di quattro giorni a dicembre, poi nel 2021 gli azzurri sono ripartiti con il passo giusto vincendo le due partite esterne contro il Cagliari (4-1) e l'Udinese (2-1). Campionato cominciato nel migliore dei modi con il successo di Parma (2-0), poi la vittoria per 2-1 nel derby di Benevento, il colpo a Bologna (1-0 con gol di Osimhen) e il larghissimo successo di Crotone (4-0).

Fuori casa ha funzionato soprattutto l'aspetto difensivo: solo cinque i gol al passivo, due dalla Lazio e una da Inter, Cagliari, Benevento e Udinese. Buono il rendimento esterno come tenuta difensiva e 15 le reti all'attivo, otto arrivate in due trasferte tra Crotone e Cagliari, due contro Benevento, Parma e Udinese, uno a Bologna. Gli azzurri sono rimasti all'asciutto solo in due occasioni contro Lazio e Inter in occasione delle due sconfitte esterne in campionato.

Domenica un altro esame in trasferta contro il Verona di Juric che in casa ha conquistato quattro vittorie e due cioè 18 punti sui 27 totali: al Bentegodi i gialloblù hanno quindi messo insieme finora il doppio dei punti rispetto a quelli conquistati fuori casa. Ecco perché per il Napoli sarà un esame indicativo soprattutto dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa contro la Juventus.

