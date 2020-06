LEGGI ANCHE

Tra i protagonisti azzurri della vittoria di Verona anche, fedelissimo di Gennaro Gattuso e in campo anche in campionato così come era stato inprima di oggi. «Manca ancora tanto alla fine, ma abbiamo una rosa ampia e tutti potranno dimostrare il loro valore» ha dichiarato subito il centrocampista polacco al fischio finale.Siparietto del polacco con, oggi in telecronaca per Dazn e tra i primissimi scopritori di Zielinski : «Devo fare gol? Sono d'accordo e li farò» ha risposto il centrocampista del. «I gol arriveranno, sono tranquillo. Oggi avrei potuto farlo nel primo tempo. Ma è importante la squadra, stasera ha dimostrando che sta crescendo partita dopo partita».