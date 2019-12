© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seimila abitanti e juventini, interisti, napoletani, che vivono fianco a fianco. Per la verità i bianconeri hanno fatto le valigie e si sono trasferiti in un centro vicino perché tre fedi differenti in una unica strada era un po' troppo. Benvenuti ad Apice, centro sannita di seimila abitanti a un tiro di schiooppo da Benevento ma una delle culle del tifo partenopeo. "Gattuso? Speriamo bene perché in verità non è che mi convince troppo. Qualcosa, però si doveva fare". Parola di Pietro Iodice che di Apice partenopea è il presidente rinvigorendo l'attività di un club che risale all'epoca di Maradona e anche prima. "L'affetto - racconta - si era un po' perso. Poi, pian piano siamo riusciti a recuperare tifosi ed oggi siamo una bella realtà". Club che vai, mangiate che trovi. "Ci riuniamo spesso a tavola per incontrarci, fare comunità e, ovviamente, parlare del Napoli. Cosa si dice ora? Che dobbiamo stare vicino alla squadra. A dir la verità Gattuso mi lascia un po' perplesso. A Milano non ha fatto grandi cose. Speriamo che a Napoli possa raddrizzare la situazione". Una bella sede e anche tanti tornei di calcetto. Ognuno con l'obiettivo benefico. Anziani e bambini hanno visitato lo zoo di Fasano grazie ai biglietti staccati in occasione dell'ultimo torneo. Apice è anche un centro dove ci sono tifosi un po' di tutte le squadre. "Con gli Juventini finì male. Avevamo il club nella stessa strada e poi, fortunatamente, hanno deciso di trasferirsi". Non gli interisti: "Almeno con loro si ragiona. Anche in questo periodo difficile si è parlato di calcio. La fede è un'altra cosa". E, a proposito di fede, sabato tutti a Napoli per star vicino ai ragazzi.