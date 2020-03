LEGGI ANCHE

Giorni di pausa anche per i calciatori di Premier League come, il belga del Tottenham in scadenza con gli spurs e pronto a siglare l'ultimo contratto della sua carriera. «A 32 anni sto pensando ai pro e ai contro di ogni mia scelta, devo ragionare bene sul da farsi» ha confessato il difensore che interessa anche al Napoli vista la situazione contrattuale e che è molto amico diSu di lui, in Italia, anche l'Inter di. «Devo fare una scelta, capire quale lingua voglio parlare, quale cultura vivere e che trofei rincorrere» ha confessato Vertonghen in unìintervista all'emittente belga VRT. «Probabilmente tra tre o quattro stagioni tornerò in, ma non voglio avere alcun rimpianto nella mia carriera».