Roma la squadra della Capitale, Lazio la squadra della provincia o della regione. Macché. Dimentichiamo questaverità magari del passato. Nelle province laziali a dominare è il bianconero juventino. E i club Napoli se la battono, cercando di organizzare soprattutto attività culturali. I laziali, prossimi avversari della squadra partenopea, ci sono e si fanno sentire soprattutto in occasione degli scontri diretti, ma la sfida è soprattutto ai bianconeri. Specialmente nell'era sarriana. Vitorchiano è uno splendido borgo della Tuscia di 5.246 abitanti a 100 km dalla capitale. Il Senato Romano la nominò "Terra Fedelissima all'Urbe", le riconobbe ampie esenzioni fiscali, le consentì di aggiungere al proprio stemma la sigla S.P.Q.R., di fregiarsi della Lupa Capitolina. Ma di laziali pochi, pochi. "Qui per la maggior parte sono tifosi del Milan, dell'Inter e della Juve. - racconta il presidente del Napoli Club Vitorchiano Tobia Tinto - e molti di loro, fortunatamente non i bianconeri - ride ndr - partecipano anche alle nostre attività. Il club nasce non solo per parlare del Napoli ma anche, e forse soprattutto, per parlare di Napoli".Cento soci che hanno accolto lo scrittore Mario Prisco raccontare le sue opere, oppure partecipare ad un incontro per raccontare il commediografo Roberto Bracco. " Ma non solo. Abbiamo messo in scena lo spettacolo "Menecmo A Neapolis" oltre a tantissime altre iniziative culturali proprio per parlare prima di tutto di Napoli e poi del Napoli".A un quarto d'ora da Vitorchiano ecco Viterbo, città dei papi, di una storia millenaria, con il più vasto centro storico medievale d'Europa, quindi del mondo. Mario Uva è il presidente del club Napoli. Cento iscritti e un legame fortissimo con il capoluogo partenopeo. "Siamo sempre al fianco del Club Napoli Saverio Vignati e con le iniziative dell'ospedale pediatrico Pausilipon e cerchiamo di organizzare eventi per mantenere viva la tradizione del club onorandone i colori. All'ultima cena sociale ospite d'onore è stato Francesco Montevino". Laziali? Macché "Viterbo è un feudo juventino. Laziali e Romanisti se la giocano ma i bianconeri hanno due club. In verità ce n'è anche uno storico del Torino da oltre trent'anni". Partite di calcetto tante, "anche con gli juventini". Ma per la maggior parte trasferte. "Perché qui è sempre una trasferta. Ma quando il Napoli passa dal centro Italia, Roma in testa, noi ci siamo sempre".Cambi provincia, arrivi a Latina per conoscere il Napoli Club Aprila di Mimmo Grimaldi. In principio erano in quattro. "Oggi siamo oltre cento - racconta - per noi è l'occasione di far crescere i bambini in un ambiente sano. Ce ne sono molti e lo scorso anno abbiamo organizzato un torneo con 50 bambini". Champions in tv, ma anche a Napoli. "Per noi andare in trasferta equivale a fare una gita. Ed i bambini sono parte integrante. Con il Napoli che non va bene ce ne sono di meno? Ma no, l'importante per loro è divertirsi e noi li facciamo divertire"