Salvatore Bagni era in campo il giorno dell’esordio con l’Italia di Gianluca Vialli nell’amichevole contro la Polonia del 16 novembre 1985: l’ex centrocampista che vinse uno scudetto e la coppa Italia con il Napoli lo ha visto esordire a 21 anni, crescere e diventare un grande protagonista con la maglia della Nazionale. «Entrò nel club Italia in punta di piedi, un ragazzo perbene, riservato e rispettoso. Una persona fantastica e un grandissimo calciatore».

Con l’Italia partecipaste insieme ai Mondiali del 1986 e lui cominciò già a trovare spazio mostrando le sue qualità.

«Sì, entrò nel finale di tutte le partite: quell’Italia era per grandi linee quella che quattro anni prima aveva vinto il Mondiale, anche se del vecchio gruppo qualcuno era in panchina. Luca cominciò a far vedere le sue qualità anche in Nazionale, visto che da ragazzino era già fortissimo nella Cremonese».

Poi la splendida cavalcata fatta insieme con l’Italia di Vicini che si qualificò per gli Europei del 1988.

«Infatti, io ero uno degli anziani del gruppo, lui un giovane che cominciava a lasciare sempre più il segno e fu tra i grandi protagonisti di quel girone di qualificazione: ricordo benissimo la partita decisiva a Napoli contro la Svezia in cui segnò una doppietta che ci garantì aritmeticamente la qualificazione alla fase finale».

E poi le sfide del suo Napoli con la Samp.

«Indimenticabili anche quelle giocate a Napoli e a Genova dove era davvero difficile vincere. Quella Samp era una squadra fortissima, un gruppo di amici: bellissime partite, corrette tra due grandi squadre che in quegli anni erano tra le migliori d’Italia».

Vialli e la Samp: una lunga storia d’amore.

«Fu un grande trascinatore di quella squadra e con Mancini e tutti gli altri ha raggiunto risultati straordinari. Sicuramente ebbe grandissimi meriti nella crescita di quella squadra: Vialli ha fatto la storia della Sampdoria».

E poi le vittorie con la Juve.

«Alla Juve era un campione e fu determinante con tanti campioni ai risultati di una grande squadra. Ricordo la finale di Champions League che vinse contro l’Ajax all’Olimpico, io ero lì tra i commentatori in tribuna».

Il suo ricordo del calciatore Vialli?

«Un calciatore fantastico, difficilissimo da marcare, devastante: era tecnico e fisico. Un attaccante che non giocava solo per sè ma per la squadra, era sempre molto altruista».

L’immagine dell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Italia nella finale degli Europei contro l’Inghilterra.

«In quell’abbraccio c’è tutto e non solo la grande gioia per la vittoria dell’Italia ma anche la soddisfazione della vittoria del suo grande amico. Gianluca ha avuto un ruolo importantissimo nell’Italia ed è stato fondamentale per il suo grande carisma».

Al Ferraris c’è Samp-Napoli, la partita del grande ricordo di Vialli.

«Ci sarà una particolare atmosfera, si vivrà una grande emozione a Genova e il suo ricordo rappresenterà un momento moto toccante».

La sua scomparsa è stato un grande dolore per tutti.

«Gianluca era ben voluto da tutti. Ha vissuto con riservatezza questo periodo di malattia e si è dimostrato un grande combattente come lo è stato sempre in tutta la sua vita».