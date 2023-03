Victor Boniface al Napoli, voci dal Belgio: sarà lui l'erede di Osimhen?

Bomber nigeriano, di nome Victor e con i capelli biondi. No, non è Osimhen, ma Victor Boniface, uno dei nomi nuovi del calcio europeo, attaccante che si è messo in luce nell'ultima stagione con addosso la maglia dell'Union Saint Gilloise, la squadra belga rivelazione che ha conquistato i cuori dei tifosi trasformandosi nella Cenerentola d'Europa.

Secondo Nieuwsblad, infatti, ci sarebbero Milan, Lazio e anche il Napoli di Luciano Spalletti sulle tracce dell'attaccante nigeriano che oggi però non ha più i capelli biondi - mostrati come Osimhen negli anni di Bodo/Glimt - ma continua ad avere ottimi numeri. 43 presenze e 19 gol in stagione, dieci di questi sono arrivati tra le qualificazioni Champions e l'Europa League. Emissari dei club italiani sarebbero anche stati sugli spalti a visionarlo da vicino. Boniface è nato a Akure nel dicembre 2000, è stato pagato appena 2 milioni qualche mese fa e oggi il suo prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro.