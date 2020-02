LEGGI ANCHE

Lo ha detto o non lo ha detto? Siti, social e tabloid inglesi come il The Sun scatenati sul momento dell'uscita dal campo di Arturo Vidal , espulso nel corso del match tra Napoli e Barcellona. Il centrocampista cileno, ex giocatore della Juventus, al momento dell'uscita dal campo, il cileno si sarebbe reso protagonista di un battibecco con i tifosi partenopei. Beccato dal pubblico del San Paolo e il centrocampista avrebbe replicato con un "Forza Juve" che avrebbe esasperato gli animi. I tifosi si sono poi scatenati sui social nei confronti di Vidal.