Video Cavani Jr al Napoli, ecco le prime super giocate

Lucas Cavani ha appena 10 anni, ma il dna non mente. E quel cognome fa la differenza: il primo erede del Matador, ex calciatore azzurro, è pronto a vestire come aveva fatto papà dal 2010 al 2013 la maglia del Napoli di De Laurentiis.

E nel frattempo, sui social, spuntano le prime immagini in campo: chioma al vento, corsa fluida, tocco veloce e senso della porta superando tutti gli avversari davanti a sé. Insomma, se son rose fioriranno, ma il cognome Cavani non è certo una casualità.