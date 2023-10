De Laurentiis come Spalletti all'intervallo: «Uomini forti...»

Le massime di Luciano Spalletti non hanno lasciato lo stadio Maradona. A dimostrarlo, un video diventato virale in queste ore che immortala Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, che all'ingresso delle squadre in campo dopo l'intervallo urla ai calciatori azzurri: «Uomini forti, destini forti».

La frase ha contraddistinto i due anni dell'allenatore toscano a Napoli, diventando poi un mantra sia della squadra che dei tifosi.