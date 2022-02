Video Elmas super in allenamento: gol direttamente da calcio d'angolo

Un super gol in allenamento, per riscaldare al meglio il destro in vista del match di domani contro il Cagliari. Elijf Elmas vive un periodo d'oro con la maglia azzurra: la bella prestazione del Camp Nou è stata la ciliegina sulla torta di una stagione che il macedone vuole utilizzare per la sua consacrazione definitiva a Napoli. Il centrocampista azzurro ha postato il video della sua realizzazione direttamente su Instagram.

