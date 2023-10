Insigne, rabbia a Toronto: «Fuck you» a un tifoso dopo l'ennesimo ko

Un altro ko per il Toronto FC di Lorenzo Insigne, battuto questa volta a domicilio 3-2 da Cincinnati nella notte italiana. L'ex capitano del Napoli è rimasto in tribuna per tutto il match: al termine della gara, Insigne è stato offeso da alcuni tifosi presenti in Tribuna e non è stato a Guardare. «Fuck you! Respect» ha gridato il napoletano, ripreso da alcune videocamere presenti. Insigne ha provato anche ad avvicinare il tifosi, portato via di forza poi dal suo posto per tranquillizzarsi.