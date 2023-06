Video Kvaratskhelia Jr come Khvicha: che gol del giovane Tornike

Tredici anni ma le idee già chiare. A prendersi la scena stavolta non è Khvicha ma Tornike Kvarstkhelia, il più giovane della famiglia, diventato virale in rete nelle ultime ore per un super gol segnato in campo e immortalato dalle telecamere proprio come il fratello del Napoli.

«In Georgia gioca anche lui, con i Vikings, ed è veramente molto bravo. Moltissimo. Si chiama Tornike» aveva detto di lui qualche tempo fa Khvicha in una intervista napoletana. Buon sangue non mente, allora.