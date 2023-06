Video Mertens scatenato a Napoli: canta in dialetto con Sannino

«Abbracciame cchiu forte» a squarciagola, come se non fosse passato mai un anno lontano da Napoli. Dries Mertens torna in città e non ha dimenticato di certo il dialetto, come mostra al matrimonio di un amico a cui è stato presente ieri. La performance musicale del belga è diventata immediatamente virale per Dries: «È sempre la mia canzone preferita. Ch'amma fa?» dice simpaticamente l'ex attaccante del Napoli a Andrea Sannino, autore della canzone, in un video social. Presenti al ricevimento anche altri calciatori azzurri come Osimhen e Simeone.