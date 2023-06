Video Napoli, Kim torna in Corea: accoglienza da eroe con lo scudetto

Un rientro in grande stile per Kim Min Jae, il difensore azzurro che in queste ore ha fatto ritorno in patria dopo la grande festa con il Napoli dello scudetto.

All'aeroporto di Seoul, accoglienza da eroe per il difensore centrale - sempre più al centro di tanti rumors di mercato e con la valigia pronta - che ha mostrato ai suoi fan la medaglia per la Serie A appena vinta e il premio di miglior difensore della stagione in Italia.