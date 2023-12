Video Napoli, il solito Gattuso: assalto a un suo calciatore in panchina

Gennaro Gattuso si fa notare anche in Francia. L'ex allenatore di Napoli e Milan tra le altre diventa virale nelle ultime ore per il siparietto messo in scena con Azzedine Ounahi, suo centrocampista al Marsiglia e oggi e nel mirino del Napoli diverse sessioni di mercato fa.

Il calciatore prende in giro Rino in panchina al momento del saluto del suo allenatore durante il match con il Lione, Gattuso non ci pensa due volte e gli si butta addosso scatenando le risate di tutti i presenti.