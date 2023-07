Video Napoli su Lo Celso, lui va in gol: la rete in amichevole

Restano lontane le parti, ma Giovani Lo Celso è uno dei più apprezzati dal Napoli in questa finestra di mercato.

Il calciatore argentino ieri è tornato in campo con il Tottenham: in attesa di capire dove giocherà il prossimo anno, il centrocampista si è preso la scena con un bel gol nella sconfitta degli Spurs per 2-3 contro il West Ham in amichevole. Il Tottenham vorrebbe cederlo questa estate, ma a titolo definitivo, formula che non convincerebbe il club di De Laurentiis.