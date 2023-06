Video Napoli, super gol di Elmas contro l'Ucraina. Zielinski batte la Germania

Notte da protagonisti per i due polacchi del Napoli Piotr Zielinski e Bartosz Bereszynski. La nazionale polacca ha infatti battuto la Germania per 1-0 in amichevole: per Zielinski 65 minuti in campo, il terzino Bereszynsky è uscito invece al 72esimo dopo essere partito titolare. «Era importante vincere per il morale, potevamo fare meglio nel secondo tempo ma era una partita contro una grande squadra, abbiamo fatto felici i tifosi. Ora sotto con la Moldavia» le parole di Zielinski a fine partita.

Sconfitto ma con gol, invece, Eljif Elmas. Il centrocampista azzurro ha segnato la splendida rete del 2-0 con un destro incredibile da fuori area, prima della rimonta dell'Ucraina, ed ha disputato tutta la gara. Un ko pesante visto che la gara giocata era valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Pareggio senza reti contro la Romania per il Kosovo di Rrahmani.