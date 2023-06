Video Osimhen, partitella con gli amici di sempre in Nigeria

Una maglia azzurra con numero 9 e nome sulle spalle, con lo scudetto sul petto e la scritta Top scorer. Victor Osimhen non si ferma mai: l'azzurro, ancora in Nigeria in queste ore, si diverte in una partitella di calcio con gli amici: è diventato virale il palo dell'attaccante azzurro che poi se la ride insieme con gli amici di sempre.

Victor Osimhen enjoying his time off in Nigeria by dribbling Crayon 😅😅 pic.twitter.com/2HuotTRShl — VIBES UGANDA (@vibesuganda) June 25, 2023

Per una volta, in amichevole, ci si può anche concedere il lusso di sbagliare.