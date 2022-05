Video Spezia-Napoli, scontri ultras: la risposta azzurra dopo l'assalto

A inizio gara la sospensione per gli scontri sugli spalti tra i tifosi di Spezia e Napoli. Ma cos'è accaduto in tribuna? Sui social spuntano fuori le immagini del contatto tra le tifoserie: è quella napoletana a dar via "ai giochi" superando la divisione imposta tra le due tifoserie e senza essere arginata dagli steward presenti. Solo dopo arriva la risposta dei tifosi di casa. Quella al campo, per gli ultras azzurri, voleva essere una risposta a quanto già accaduto: i napoletani erano infatti già stati "attaccati" durante l'avvio di gara con i cori contro il Vesuvio ma anche prima del match: alcuni ultras di casa avevano infatti assalito un mini van non scortato che stava trasportando i sostenitori azzurri allo stadio.