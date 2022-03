Video Zielinski, sorpresa al baby tifoso prima della sfida al Milan

Emozionante sorpresa per un baby tifoso del Napoli che, arrivato dal sua barbiere di fiducia, si ritrova davanti l'idolo della sua squadra del cuore: Piotr Zielinski. Il polacco, impegnato a rifarsi il look prima del match contro il Milan, gli sorride: «Come stai? Contento della sorpresa? Domenica vieni allo stadio a tifare per noi?» le domande a cui il baby tifoso risponde con timidezza. Il video girato dal papà con Zielinski è subito diventato virale in rete.

LEGGI ANCHE Napoli-Milan con la maglia azzurra: la divisa rossa all'asta per l'Ucraina