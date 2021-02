«Ma cosa fanno a Napoli? Ma questo De Laurentiis cosa fa?» Così Christian Vieri commenta il momento in casa Napoli e si schiera contro il patron azzurro difendendo l'operato dell'ex compagno Gennaro Gattuso. «Ha chiamato Benitez e sembra che ne abbia sondati altri tre o quattro. Ma che uomo sei? Rino è bravo, al suo posto avrei dato le dimissioni. Non si può lavorare così».

«Prima gli voleva far firmare il rinnovo del contrato e poi dopo due settimane chiama altri allenatori» ha continuato l'ex attaccante di Inter e nazionale italiana durante una diretta social insieme con Adani e Ventola. «Se non vinceva con il Parma che succedeva? Altri insulti? Quest'anno non ha mai avuto Osimhen e Mertens. Ma di cosa parliamo? Dovevo fare gol io? Sento offese e insulti per lui, questi sono fuori di testa».

