Bobo Vieri sarà l'opinionista di Canale 5 al San Paolo per Napoli-Barcellona, trasmessa in chiaro da Mediaset. L'ex bomber è stato ospite con Ciro Ferrara del ristorante Antonio&Antonio sul Lungomare di Via Partenope, dove è stato accolto dal proprietario Antonio Della Notte. Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA