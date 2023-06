Vincenzo Italiano “risponde” a De Laurentiis: «Adesso incontrerò Commisso»

Sarà Vincenzo Italiano il prossimo allenatore del Napoli? Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: se vuole vestire d'azzurro dovrà essere lui a liberarsi dalla Fiorentina, con la quale l'allenatore ha un contratto per altri due anni. «Il mio futuro? Dovevamo concludere queste finali, eravamo già d'accordo con la società. Poi, come succede a tantiallenatori, ci vedremo con il presidente e parleremo del futuro: non c'è altro da aggiungere» ha risposto subito dopo la finale di Conference League persa contro il West Ham.

Una sconfitta amara che può anche cambiare le sorti del suo futuro. «Lo fanno anche gli altri allenatori, lo farò anche io. Resto a Firenze? Nessun problema» ha risposto senza troppi dubbi Italiano a Sky Sport. E anche ai microfoni di Dazn: «La Fiorentina in questi due anni ha messo le basi e le fondamenta per un futuro importante. Per quanto riguarda l'idea che abbiam mostrato in giro per l'Europa, finite quese due finali col presidente ci vedremo in serenità e parleremo del proseguio. Parleremo di tutto e metteremo a posto tutto quello che c'è da mettere a posto, col presidente prima che parta».