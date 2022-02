Vinicio, uno striscione per i 90 anni: «Hai emozionato i nonni e i papà»

Luis Vinicio compie oggi 90 anni. Una festa grande per 'O lione brasiliano, simbolo del Napoli che fu, e anche per la tifoseria azzurra che non ha mai dimenticato l'idolo di tanti anni al San Paolo. Prima degli auguri del club azzurro attraverso i canali ufficiali erano arrivati anche quelli della tifoseria, con uno striscione a lui dedicato all'esterno dello stadio Maradona: «Hai dato emozioni ai nostri nonni e papà, auguri Luis, figlio egregio di questa città».

L'ex calciatore brasiliano ha potuto festeggiare l'importante traguardo anche con la squadra azzurra di oggi, gli eredi del suo Napoli che combattono per lo scudetto. Vinicio è stato accolto al Konami Center per qualche scatto con i calciatori azzurri: «Mi sento napoletano al cento per cento, questa città mi ha dato una felicità incredibile, questa è come se fosse casa mia. Il mio cuore batte sempre forte quando sono a Napoli e quando la squadra va in campo io mi sento di giocare sempre con voi con la maglia azzurra», le parole di Vinicio.