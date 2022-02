Napoli prepara la festa per i 90 anni di Vinicio

Napoli prepara la festa per Luis Vinicio, 'O Lione di Belo Horizonte, l'ex bomber e allenatore azzurro che arrivò in città nel 1955 e ha creato qui la sua famiglia. Domenica 27 febbraio compie 90 anni e in suo onore sarà organizzato un evento dai cugini Michele e Michele Giugliano, titolari del ristorante “Mimì alla Ferrovia”, proprio nel giorno della partita all'Olimpico tra due squadre guidate da Vinicio: il Napoli e la Lazio.

In un altro locale della famiglia Giugliano, “D'Angelo”, Vinicio festeggiò gli 85 anni circondato da alcuni dei suoi ex giocatori, tra cui Antonio Juliano, Faustino Cané, Beppe Bruscolotti e Gianni Improta.